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ضابط سابق لإخوانى منشق بـ"العاشرة مساء": "لعنة الله عليك أنت والجماعة"

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ضابط سابق لإخوانى منشق بـ"العاشرة مساء": "لعنة الله عليك أنت والجماعة" ضابط سابق لإخوانى منشق بـ"العاشرة مساء": "لعنة الله عليك أنت والجماعة"
شهد برنامج "العاشرة مساءً" نشوب مشادة كلامية بين هشام سرور، ضابط سابق، وعمرو عمارة منسق شباب الإخوان المنشقين، بعد أن قال "سرور"، إن شباب الجماعة المنشقين يمتلكون عقيدة الإخوان الفكرية، ويسعون لإعادة إحياء الجماعة مرة أخرى، بتكليف من التنظيم الدولى، موجهاً كلامه لـ"عمرو": "لعنة الله عليك وعلى كل من اتبع الجماعة".

وقال "سرور"، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، إنه هؤلاء الشباب لن يتخلوا عن لفظ الإخوان، ويسعون لإعادة إحياء الإخوان مرة أخرى، بتكليف من التنظيم الدولى، مضيفاً أنه لا يوجد أى مجال للمصالحة او المراجعة مع الجماعة أو شبابها.

وأضاف: "إحنا دولة مش عاوزة تسمع للإخوان، وهذا ليس وقته طالما فيه إرهاب يمارس وجنود يسال دمهم على الجبهة"، ليرد "عمرو" قائلاً "طيب فيه ناس ماتت فى رابعة.. هما دول مش مصريين!.. ولا قياداتهم هى اللى موتتهم!"، قبل أن يقاطعه "سرور": "الجندى بمليون واحد.. لعنة الله عليك وعلى كل من اتبعهم.. خليهم يكلفوا حد غيرك قوى".

وتابع: "شباب الإخوان راضعين إخوان من صغرهم، ولا أثق فى جماعة الإخوان، ومافيش حاجة اسمها عودة تائبين".

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مصر 365

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