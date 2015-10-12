"الزراعة": بدء الخطة الاستباقية لمواجهة أنفلونزا الطيور فى 6 محافظات

قال الدكتور طارق زكريا، مدير عام التقصى النشط لمرض أنفلونزا الطيور بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن إدارة الطب الوقائى بدأت خطتها الاستباقية لمواجهة مكافحة مرض أنفلونزا الطيور وخاصة مع اقتراب الموسم الشتوى، بالتقصى النشط فى 6 محافظات منها "الفيوم والمنيا وسوهاج والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية"، للوقوف على الموقف الوبائى، بمشاركة 150 طبيبا بيطريا فى الـ6 محافظات كمرحلة أولى.

وأكد مدير عام التقصى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الخطة الاستباقية تشمل وضع إجراءات سريعة للاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بمرض أنفلونزا الطيور، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، فى القرية المصابة لمدة 21 يوما، والتحصين مجانا للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم، ولحضانات الطيور.

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