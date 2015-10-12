أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التموين": صرف مستحقات "البقالين" عن أغسطس بقيمة 480 مليون جنيه

Google+ Print
"التموين": صرف مستحقات "البقالين" عن أغسطس بقيمة 480 مليون جنيه "التموين": صرف مستحقات "البقالين" عن أغسطس بقيمة 480 مليون جنيه
أكد ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة ، أنه تم توريد جميع مستحقات بقالى التموين عن فارق نقاط الخبز لشهر أغسطس الماضى، بقيمة 480 مليون جنيها، لافتا إلى أن المبالغ المالية تم توريدها بالفعل فى حساب البقالين.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مستحقات البقالين عبارة عن السلع المجانية التى تم صرفها للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز، خاصة أن المنظومة الجديدة للخبز تتيح لكل مواطن 5 أرغفة بقيمة 5 قروش لكل رغيف، لافتا إلى أنه حال ترشيد استهلاك الخبز يتم صرف سلع مجانية للمواطنين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين، والتى تبدأ من بداية كل شهر ولمدة 10 أيام، وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم من استهلاك الخبز، وأنه يتم صرف جميع السلع الغذائية لدى البقالين التموينيين وفروع المجمعات الاستهلاكية التى تصرف نقاط الخبز.


>- وزير التموين يلتقى تجار السلع التموينية خلال زيارته لمطروح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد