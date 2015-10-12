ضياء رشوان: منصة رابعة تكفيرية.. وعلى "المنشقين" رفض الجماعة والبيعة

علق ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، على مبادرة المصالحة التى أطلقها بعض "شباب الإخوان المنشقين"، قائلاً "من يرغب فى الانشقاق فعليه أن ينتقد الإخوان، ويعلن أنه لا يوجد جماعة ولا بيعة، وأن يفعل ويقيس على ما فعلته الجماعة الإسلامية، والنقد ليس نقدًا للعنف وممارساته فقط بل للأساس العقدى والفكرى للعنف الذى ظهر على منصة رابعة والتى كانت منصة تكفيرية".

وأضاف "رشوان"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "دريم": "إذا كانوا رافضين للعنف، فعليهم أن يبادروا من خلال القانون، وبناء على النص المادة 38 فى قانون مكافحة الإرهاب، وبالتالى فالأمر ليس بحاجة إلى مناقشة لأن له إطار قانونى"، مشيداً بالنجاح الذى حققته مصالحة الجماعة الإسلامية.

وأوضح، أن القضية ليست فى ممارسة العنف، لكن هناك جماعات تكفيرية غير عنيفة، تنتهج أفكارًا تكفيرية خطيرة.

بدوره قال عمرو عمارة منسق شباب الاخوان المنشقين، إنه وقع على وثيقة التخلى عن أفكار جماعة الإخوان، بهدف إيجاد مخرج لشباب الجماعة للعودة إلى حياتهم الطبيعية وتحقيق أحلامهم بدون تهديد، لافتاً إلى أنه يوجد 200 منشق وقعوا على تلك الوثيقة.

وأضاف: " جئنا لطرح الموضوع على الدولة للخروج من هذا المأزق، ولم نكن راضين على أحداث الاتحادية ورمينا نفسنا للتهلكة، وظللنا 30 يوماً فى رابعة، بالرغم من أن الحل كان فى يد مرسى من خلال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأعلنا انشقاقنا عن الجماعة بعد رفضه ذلك، ولا نريد أى أطماع، ولكننا نطالب بدمج شباب الجماعة فى الحياة السياسية".