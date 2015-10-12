نقابة أطباء الأسنان: فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى 20 ديسمبر

قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لنقابة أطباء الأسنان، إنه من المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والفرعيات بكل المحافظات، يوم 20 ديسمبر المقبل، على أن يتم عقد الانتخابات فى الأسبوع الرابع من شهر مارس 2016.

وأضاف عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات بالنسبة للنقابة العامة ستتم على 3 مقاعد فوق سن 15 عاما، و3 مقاعد تحت سن 15 عاما، و6 قطاعات، بجانب منصب النقيب العام لأطباء الأسنان.

وأشار أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، إلى أن النقابة تستعد خلال الفترة الجارية لاستقبال الدفعة الجديدة من خريجى كليات طب الأسنان بإجمالى يصل إلى 3 آلاف و500 طبيب، للانضمام إلى النقابة.

حجز دعوى رفع بدل العدوى لأعضاء "المهن الطبية" للحكم فى 28 نوفمب