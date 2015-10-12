مفاجأة.. 52 ألف طالب وطالبة يحولون من الأزهر إلى التربية والتعليم

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن عدد الطلاب الذين حولوا من التربية والتعليم إلى الأزهر بلغ نحو 47 ألف طالب وطالبة، فيما حول ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة من الأزهر إلى التربية والتعليم، كما التحق بالمعاهد الأزهرية 40 ألف من الوافدين.

وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأعداد التى حولت من الأزهر قلت بما يقرب من 20 ألف عن العام الماضى، مرجعا السبب إلى الجهود التى يبذلها الأزهر الشريف تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإصلاح التعليم الأزهرى والذى استشعرها المواطنون، من خلال ما ينشر عن الجهود التى تبذل وبذلت فى تطوير المناهج، بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية للمعاهد الأزهرية، وكذلك العمل على سد العجز فى كل التخصصات للمدرسين بالإعلان عن الآلاف من فرص العمل وإجراء اختبارات على أعلى مستوى لهم، بالإضافة إلى الاهتمام برفع مستوى المدرسين والإداريين.

وأضاف أن الأزهر يعتبر هذا العام عام تطوير التعليم الابتدائى الأزهرى، مشيرا إلى أن لجنة تطوير التعليم تعكف على إعداد مشروع مناهج جديدة لرياض الأطفال، وأيضا هناك لجنة لتطوير مناهج التربية الرياضية والأنشطة الثقافية بقطاع المعاهد.

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