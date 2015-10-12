شاهد أصالة فى فيديو كوميدى مع ممثل سورى ساخر

نشرت المطربة أصالة مقطع فيديو كوميدى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الاثنين، ظهرت فيه برفقة الممثل السورى الساخر مهند حطاب، ظهر فيه الأخير فى موقف كوميدى دعمته فيه أصالة بغناء أغنيتها الشهيرة "مبقاش أنا".

يشار إلى أن مهند حطاب له العديد من المقاطع الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة "يوتيوب" و"إنستجرام"، فى ظاهرة انتشرت مؤخرا بين أوساط الممثلين الساخرين الشباب فى الوطن العربى، مثله كمثل الشاب المصرى شادى سرور المعروف بمقاطعه الساخرة على موقع "يوتيوب".