رئيس "الخدمات البيطرية": جدول زمنى لاستكمال تصنيع أختام 480 مجزر لحوم

قال اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه جار استكمال تغيير أختام 480 مجزر لحوم حكومى بالمحافظات، بالتنسيق مع هيئة العملة والصكوك، من حيث الشكل والتصميم والحجم بمواصفات فنية تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم مناشدة هيئة العملة والصكوك بسرعة تنفيذ وإعطاء الهيئة جدول زمنى لتصنيع الأختام الحكومية والانتهاء منها فى اقرب وقت ممكن لتعميمها بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الأختام تتنوع أشكالها ما بين الدائرى والمربع والمستطيل، وذلك حسب نوع الذبيحة، حيث يتم إعادة تحديث أختام المجازر بحسب احتياجات كل مجزر ويساعد بشكل كبير على تطوير العمل بالمجازر داخل المحافظات والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين من تناول اللحوم التى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وأضاف محروس، أن كل ختم جديد سيكون بحوزة وعهده الطبيب البيطرى المسئول عن منح تصاريح الذبح فى المجزر،وذلك منعا لسرقته أو تقليده، مشير إلى أن تغير أختام المجازر جاء بعد حصر جميع المجازر على مستوى الجمهورية لإعادة هيكلتها وحصر بيانات كل مجزر وموقعه بالنسبة للمركز المقام فيه وعدد المذبوحات التى يتم ذبحها داخل المجزر، ومدى إمكانية تطويره أو دمجه مع آخر، وتحديد نوع المجزر المطلوب سواء كان أليا أو نصف إلى أو يدوى.

فيما كشف تقرير الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن انتهاء تغير أختام اللحوم بـ 10 محافظات ولم يتم تسليمها بعد لحين الانتهاء من تغيير جميع أختام اللحوم بـ480 مجزر لتعمم على مستوى الجمهورية،من حيث الشكل والتصميم والحجم من خلال استحداث أنواع جديدة بمواصفات فنية تجعلها غير قابلة للتزوير والسرقة، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

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