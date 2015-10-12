رئيس "مياه الشرب"ببورسعيد: أغطية جديدة من البلاستك للبيارات وبالوعات المطر

أكد المهندس عاشور أبو المعاطى رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى للشركة القابضة ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، بأنه تم الانتهاء من تركيب 225 غطاء بالوعات للمطر وبيارات الصرف الصحى بحى الضواحى والجنوب مصنوعة من مادة بلاستيكية GRP عالية الجودة وتتحمل مرور الشاحنات بحمولة تصل 40 طنا، لافتا إلى أنها لا تتأثر بأية إجهادات طولية أوعرضية وتعتبر أرخص من الأغطية المصنوعة من مادة الزهر التى تتعرض للسرقات.

وقال عاشور إن الشركة القابضة أنهت أكثر من 800 غطاء من البلاستك والزهر، وجار استكمال 200 غطاء لبالوعات المطر وبيارات الصرف الصحى تابعا لباقى الأحياء للحفاظ على منظومة الصرف الصحى لتوفير بيئة صحية للمواطنين.