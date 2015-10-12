"ثقافة أسوان" تنظم قافلة توعية بالمشاركة الانتخابية بمنطقة السيل

نظمت إدارة الخدمات الثقافية، بفرع ثقافة أسوان، قافلة ثقافية للتوعية بالانتخابات بجمعية السيدة زينب بمنطقة السيل، مساء أمس الأحد.

وقال محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان: "الهدف من هذه القوافل رفع الوعى الثقافى، وتوعية الجمهور الأسوانى بكيفية اختيار من يرشحه فى البرلمان، وما هى القواعد والشروط التى يجب أن تتوافر فى المرشح، بعيدا عن القبلية والعصبية، ويجب على المواطن أن يكون واعى بأهمية الإدلاء بصوته فى الانتخابات".

وتضمنت القافلة، محاضرة بعنوان "دور المرأة فى الانتخابات" لليلى إبراهيم، مدير استعلامات أسوان، ومسابقة ثقافية ، وورشة فنية، واختتمت القافلة بالعرض المسرحى التوعوى "كلنا نازلين" لفرقة أسوان المسرحية.

نظمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور حلمى النمنم، وزير الثقافة، واللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، وبتوجيهات الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.