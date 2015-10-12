بالصور والفيديو.. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد مركز شرطة فى زيارة مفاجئة

استمرارا لمتابعة الأكمنة الأمنية وأقسام ومراكز الشرطة والخدمات الأمنية على مستوى محافظة الإسماعيلية، قام اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية بزيارة مفاجئة لمركز شرطة فايد والتقى بالقوات، ثم قام بتفقد مبنى المركز والنوبتجية، والتقى ببعض المواطنين الموجودين بالنوبتجية واطمأن على سير العمل بها.

وأصدر مدير الأمن تعليماته للمسئولين بالمركز والقوات بشدة اليقظة والتصدى بكل قوة وحسم لأية محاولة من شأنها تعكير صفو الأمن العام، مؤكدا على حسن معاملة المواطنين.



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