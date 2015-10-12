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جامعة طنطا تستضيف اليوم اللواء محمود خلف للحديث عن انتصارات أكتوبر

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جامعة طنطا تستضيف اليوم اللواء محمود خلف للحديث عن انتصارات أكتوبر جامعة طنطا تستضيف اليوم اللواء محمود خلف للحديث عن انتصارات أكتوبر
تستضيف جامعة طنطا، اللواء محمود خلف، المستشار العسكرى بأكاديمية ناصر العسكرية للحديث عن انتصارات حرب أكتوبر 1973، فى ندوة تعقدها الجامعة اليوم الاثنين.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامى بجامعه طنطا، إن الندوة، تأتى تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس الجامعة، والدكتور مدثر طه أبو الخير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والإدارة العامة للدفاع الشعبى.

ويتحدث الضيف عن ذكرياته فى حرب أكتوبر، والدروس المستفادة منها فى تنمية الانتماء، ورفع الروح المعنوية لدى الشباب، وأهمية التخطيط الجيد للوصول إلى الأهداف المرجوه.

وأكد الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، أنه كأحد أبناء منطقة القناة، عاصر نكسة 1967، ثم النصر فى حرب أكتوبر 1973، والتى اعتبرها نموذج يجب أن يُؤَرَّخ بعمل قومى جيد لتوعية الشباب بالمرحلة التى رسمت طريق الآن، واسترجاع التجارب التى مر بها المصريون وقت الحرب، والتى تقول للشباب إن هناك شئ أقوى من معاناتهم، بما يساهم فى الارتقاء بروحهم المعنوية، ويحثهم على النجاح والتميز فى حياتهم لتحقيق التنمية لمصر.

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مصر 365

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