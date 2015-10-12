سيف اليزل وطاهر أبو زيد وهيكل يحضرون اليوم مؤتمر "فى حب مصر" بسوهاج

أكد السيد الشريف، نقيب أشراف مصر ومرشح قائمة "فى حب مصر" بسوهاج، انطلاق أقوى وأكبر مؤتمر للقائمة بالمحافظة، فى تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين.

وأضاف الشريف فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر سيعقد بساحة كبيرة بمدينة أخميم، حيث يحضر الآلاف من أبناء المحافظة، لدعم مرشحى القائمة فى الانتخابات البرلمانية.

ويشارك فى المؤتمر اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة "فى حب مصر" على مستوى الجمهورية والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق والكابتن طاهر أبوزيد والكاتب الصحفى أسامه هيكل والسيد عبدالهادى القبصى عضو بالقائمة وشيخ مشايخ الطرق الصوفية وجبالى المراغى رئيس إتحاد عمال مصر وأعضاء القائمة بجنوب الصعيد والدكتورة عبله الهوارى المرشحة على القائمة رئيس المجلس القومى للمراة بسوهاج وقد وجهت الدعوة لقيادات الفلاحين والعمال والنقابات المهنية والشباب ورجال الأعمال والمستثمرين بمناطق الصعيد كما سيشارك فى المؤتمر رموز وقبائل والعائلات على مستوى الجمهورية.

وأشار الشريف إلى الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بتنظيم أكبر وأقوى مؤتمر جماهيرى بالمحافظة بأكملها، بحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة التنسيقية والقيادات الشعبية لعرض الرؤية المستقبلية لبناء مصر الحديثة من خلال تبنى مشروعى قاونين داخل البرلمان يساعدان على تشجيع الاستثمار وحل مشاكل المناطق المحرومة مثل الصرف الصحى، ومياه الشرب، والطرق، وكذلك إنشاء مشروعات قومية بصعيد مصر، تساعد على حل مشكلة البطالة، وإعادة الصعيد بين محافظات بعد فترة طويلة من التهميش، بالإضافة إلى حل مشاكل المناطق الصناعية بصعيد مصر، والتوسع الأفقى فى استصلاح وزراعة المساحات الواقعة شرق وغرب النيل بجوار الطرق الصحراوية، والعمل على ازدواج الطرق ومد خدمات الكهرباء للمناطق المحرومة، وحل مشاكل العشوائيات وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، ما يتناسب مع الحالة الاجتماعية للمواطنين.

وأوضح أن هناك اهتمام كبير بمحورى الأمة وهما الشباب والمرأة، من حيث إصلاح منظومات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، ووضع تشريعات تدعم المؤسسات الدينية المختلفة لنشر سماحة وأخلاق الدين، والعمل على تجديد الخطاب الدينى المعتدل، الذى يهدف إلى محاربة الأفكار الهدامة التى تضر بالفرد والمجتمع.