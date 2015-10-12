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إصابة مواطن فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بالفيوم

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إصابة مواطن فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بالفيوم إصابة مواطن فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات الجيرة بالفيوم
أصيب مواطن فى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية شكشوك مركز إبشواى بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بإصابة "عبد التواب ع ع" 32 سنة فلاح، بطلق نارى فى القدم ومقيم بقرية شكوك بمركز إبشواى، وتبين أن مشاجرة نشبت بينه وبين "محمد ش أ" 25 سنة عامل بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 3633 لسنة 2015 وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365