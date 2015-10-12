ضبط متهم شديد الخطورة وبحوزته سلاح خرطوش بمركز أولاد صقر بالشرقية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط أحد العناصر شديدة الخطورة والمطلوب ضبطه فى العديد من قضايا السرقات.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد أحمد عبد الرحمن شمس رئيس مباحث أولاد صقر، يفيد ضبط "على م أ م " 23 سنة عاطل ومقيم بأبوالليل دائرة المركز والمطلوب فى القضية رقم 4693 جنايات مركز بنى عبيد لسنة 2013 مقيدة برقم 2268 كلى شمال المنصورة لسنة 2013 (سرقة/ 15 سنة)، كما أنه مطلوب فى 5 قضايا سرقة ومخدرات.

وضبط بحوزة المتهم فرد خرطوش و2 طلقة لذات العيار، ومبلغ مالى 120 جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10904 جنح المركز لسنة 2015.

>



>