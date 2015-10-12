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محافظ الغربية ومدير الأمن يبحثان استعدادات الاحتفال بمولد "السيد البدوى"

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محافظ الغربية ومدير الأمن يبحثان استعدادات الاحتفال بمولد "السيد البدوى" محافظ الغربية ومدير الأمن يبحثان استعدادات الاحتفال بمولد "السيد البدوى"
عقد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية مساء أمس الأحد اجتماعا بديوان عام المحافظة مع اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية بحضور سامية محرز السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام والي مدير إدارة مرور الغربية واللواء عبد الرؤوف عبد الله رئيس مدينة طنطا والعميد مهند أبو ليمون مدير شرطة المرافق.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الغربية، إن الاجتماع جاء لمناقشة الاستعدادات لاحتفالات مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي والتي ستبدأ 16أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع وحتى يوم 22من نفس الشهر وخطط أجهزة الأمن بالمديرية لتامين الاحتفال بالمولد وتأمين رواد المولد.

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