بالصور.. ختام مؤتمر "فى حب مصر" بأسوان باحتفالية غنائية

أنهى مرشحو قائمة "فى حب مصر " مؤتمرهم الجماهيرى الذى عقدوه بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسون، مساء الأحد، باحتفالية غنائية قام أحد المطربين خلالها بترديد الأغانى الدعائية للقائمة، أمام منصة الضيوف، وتجمع حوله عدد كبير من الحضور.

وكان المؤتمر الجماهيرى الانتخابى، لقائمة "فى حب مصر"، شهد حضور مصطفى بكرى، عضو اللجنة التنسيقية للقائمة، وطاهر أبو زيد، عضو اللجنة التنسيقية للقائمة أيضاً، ووزير الرياضة الأسبق، بالإضافة إلى المرشحين على القائمة لمحافظات الجيزة والصعيد، ومنهم الدكتور على عبد العال، والحاج يوسف عبد الدايم، مرشحا القائمة بمحافظة أسوان، بجانب حمادة العمارى، وفيصل عبد الرحمن، وهشام الشعينى، وحمدى سيد عمر.



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