الأربعاء.. مؤتمر صحفى لحزب "حماة الوطن" بالإسكندرية

يعقد حزب حماة الوطن بالإسكندرية، بعد غد الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بحضور كل قيادات الحزب، وعلى رأسهم الفريق جلال الهريدى، رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب.

ويحضر المؤتمر اللواء فؤاد عرفة، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى، واللواء محمد على بلال نائب رئيس الحزب، واللواء الدكتور محسن الفحام المحاضر بأكاديمية الشرطة ومساعد رئيس الحزب وأمين التثقيف والتدريب، والدكتور محمد نور الدين، مساعد رئيس الحزب وأمين عام الحزب بالإسكندرية.

وأشار عمر عوض، أمين الإعلام بالحزب، فى تصريحاتٍ له، إلى أن المؤتمر يأتى لإلقاء الضوء على البرنامج الانتخابى للحزب، والذى من أهم أهدافه وطموحاته رسم خارطة استقرار وتقدم للبلاد.