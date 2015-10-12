بائعو الملابس المستعملة ببورسعيد يشتكون من سوء معاملة أمناء الشرطة

سادت حالة من الغضب بين بائعى الملابس المستعملة ببوسعيد بسبب سوء معاملة أمناء الشرطة بأمن الموانئ لرواد المكان فضلا عن الركود والكساد التجارى الذى تشهده أسواق "البالة".

يقول محمد ناصر عبدالله احد البائعين: "بصراحة إحنا مش لاقيين ناكل ولا نأكل ولادنا بسبب سوء معاملة أمناء شرطة أمن الموانئ المتواجدين بمنفذ السكة الحديد للزائرين وما يتعرضون له من اعتداءات وتفتيش حقائب الزائرين، وهذة كارثة حرمتنا من مصدر رزقنا وخربوا بيوتنا".

ويضيف عبد الرحمن إسماعيل احد البائعين انه حزين بسبب "وقف الحال" وعدم مقدرته على سداد ديونه لتجار"البالة" "علشان مفيش بيع ولا شراء رغم أن أسعارنا فى متناول البسطاء والغلابة".



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