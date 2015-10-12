اليوم.. فندق بالقصير يختار ملكة جمال الغوص البريطانية miss Scupa

يُنَظَّم اليوم الاثنين، بأحد فنادق مدينة القصير فى البحر الأحمر، الحفل النهائى لاختيار ملكة جمال الغوص البريطانية miss Scupa.

تبدأ فعاليات الحفل النهائى فى تمام السابعة مساء اليوم بحضور مجموعة كبير من مدربين ومديرين كبرى شركات الغوص بالبحر الأحمر.

وأعلن المدير العام بالفندق أن الحفل النهائى يضم 5 متسابقات يتم اختيار إحداهن لتفوز بالمنصب وجاء اختيار الفندق لاقامة الحفل النهائى لملكة جمال الغوص البريطانية نظرا لنقاء مياه الشاطئ ونظافته ودفئ المياه وما تتمتع به من شعب مرجانية خلابة.

وكانت البحر الأحمر قد شهدت منذ أقل من 10 أيام حفل اختيار ملكة جمال حورية البحر الأحمر والذى حصلت على لقب ملكة جمال حورية البحر ألمانية الجنسية.



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