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للأمهات.. اعرفى أهم علامات وأسباب إصابة طفلك بالتهابات لسان المزمار

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للأمهات.. اعرفى أهم علامات وأسباب إصابة طفلك بالتهابات لسان المزمار للأمهات.. اعرفى أهم علامات وأسباب إصابة طفلك بالتهابات لسان المزمار
يعانى أطفال كثيرون من الإصابة ببعض الأمراض التى تؤدى لإصابتهم ببعض الالتهابات مثل التهابات الحلق والفم ويكثر ذلك مع حدوث التغيرات المناخية والانتقال بين الفصول.

التهاب لسان المزمار


>حول ذلك تقول الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن لسان المزمار أحد أجزاء الجهاز التنفسى الموجودة فوق الحنجرة، ووظيفته إغلاق الحنجرة أثناء البلع لمنع دخول الطعام للجهاز التنفسى.

أسباب التهاب لسان المزمار


>وتسكمل د. نهى قائلة: "هناك بعض الأسباب التى تؤدى لإصابة الأطفال بالتهاب لسان المزمار وأهمها":
>1)بكتريا المكوات الرئوية.
>2)شرب المياه ساخنة وباردة معا أو بالتوالى.
>3) التعرض للهواء البارد المفاجئ خاصة إذا كان جسمه مبللا بالعرق.
>4)ضعف مناعة الطفل .
>أعراض التهاب لسان المزمار
>وتتابع د. نهى قائلة " هناك بعض الأعراض والعلامات التى تدل على إصابة الأطفال بالتهاب لسان المزمار وأهمها":
>1)ارتفاع درجة حرارة الجسم الطفل .
>2)شكوى الطفل من وجود ألم بالرقبة والحلق .
>3)وجود بحة بالصوت وضيق بالتنفس .

وفى هذه الحالة تنصح د. نهى بضرورة شرب الطفل بعض السوائل الدافئة وعدم تعرض الأطفال لتيارات الهواء البارد لحمايتهم من الإصابة بالالتهابات.

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