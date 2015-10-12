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اليوم.. سماع شهود الإثبات بمحاكمة 104 متهمين فى أحداث بولاق أبو العلا

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اليوم.. سماع شهود الإثبات بمحاكمة 104 متهمين فى أحداث بولاق أبو العلا اليوم.. سماع شهود الإثبات بمحاكمة 104 متهمين فى أحداث بولاق أبو العلا
تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الاثنين، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة 104 متهمين، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، ومن المقرر سماع شهود الإثبات.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

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مصر 365

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