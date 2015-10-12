القبض على سائق "توك توك" خطف حقيب يد موظفة بمنطقة المعصرة

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على سائق "توك توك"، خطف حقيبة يد موظفة أثناء سيرها بمنطقة المعصرة، وذلك عقب أن تعرفت المجنى عليها، على المتهم من خلال صور العناصر الإجرامية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته للنيابة لتولى التحقيق.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بلاغًا من المواطنة "رندا.م.ع"، 41 سنة، موظفة، بأنه أثناء سيرها بشارع عبد السلام الخبيرى دائرة القسم، فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية "توك توك" بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ 5200، وبعض الأوراق الشخصية وهاتف محمول، وإحداث إصابتها بقطع بوتر أصبع باليد اليمنى، وأنها حضرت للإبلاغ عقب تماثلها للشفاء.

ومن خلال التحريات، وبعرض صور العناصر الجنائية ومرتكبى الوقائع المماثلة على المجنى عليها تعرفت على أحد المتهمين، وتبين أنه "أحمد.م.ع"، 26 سنة، سائق، ومقيم حلوان، والسابق اتهامه فى القضية رقم 3011/2011م المقطم خطف حقيبة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف، بالاشتراك مع آخر جارٍ تحديده وضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات وأقر بأنفاقه المبلغ المالى على متطلبته الشخصية، وبعرض المتهم والمضبوطات على المجنى عليها تعرفت عليه وعلى المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.