خادمة تستعين بزوجها وصديقه لسرقة 35 ألف جنيه وحقيبة مجوهرات بالعمرانية

كشفت مباحث العمرانية غموض الشروع فى قتل مهندس وسرقة مبالغ مالية ومجوهرات من شقته، حيث تبين أن خادمة لدى المجنى عليه وزوجها وصديقه اقتحموا شقته وتعدوا عليه بالضرب واستولوا على مبلغ 35 ألف جنيه، وحقيبة مجوهرات وفروا هاربين إلا أن المباحث تمكنت من ضبطهم وإعادة المسروقات.

وتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث بلاغا بتعرض مهندس يبلغ من العمر 65 عاما لمحاولة قتل على يد لصوص وسرقة أموال ومجوهرات من الشقة، فتم تشكيل فريق بحث ترأسه المقدم محمد غراب رئيس مباحث العمرانية وتبين من التحريات أن خادمة لدى المجنى عليه علمت بسفر زوجته إلى الغردقة فاستعانت بزوجها الذى استعان بصديقه وقرروا سرقة شقة مخدوميها.

وأضافت التحريات، إن الجناة توجهوا لشقة المهندس وطرقوا باب الشقة وفور فتحه لهم سددوا له ضربة بمقبض سكين على رأسه وأجبروه على إرشادهم عن مكان الأموال واستولوا من غرفة على مبلغ 35 ألف جنيه وحقيبة مليئة بالألماظ والمجوهرات، وفروا هاربين، فتحركت قوة أمنية نجحت فى إلقاء القبض على المتهمين، الذين أرشدوا عن المسروقات بعد إخفائهم لها بالفيوم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.