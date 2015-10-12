فالس: تنظيم "داعش" يحضر لعمليات إرهابية فى فرنسا انطلاقا من سوريا

أكد رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس على أن الرئيس فرانسوا هولاند قرر أن يرسل طائرات لتوجيه ضربات لتنظيم داعش الإرهابى دفاعا عن النفس، كاشفا عن أن عصابة داعش تحضر لعمليات إرهابية فى فرنسا انطلاقا من سوريا .

وقال فالس خلال مؤتمر صحفى عقده عقب مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور مساء أمس" إن فرنسا والأردن أعضاء فى التحالف الدولى ضد داعش، ونحن لدينا نفس الأهداف حيث نتقاسم نفس القيم ونود أن نحقق السلام والأمن والاستقرار للمنطقة ".

وحول الأوضاع فى سوريا أجاب رئيس الوزراء الفرنسى "نريد أن نعمل من أجل حل سياسى مع المعارضة السورية المعتدلة وعناصر من النظام، والجميع ينبغى أن يساعد فى ذلك الحل، مؤكدا على أن قوة فرنسا فى تماسكها وقدرتها فى التحدث مع الجميع وفى أنها ليست منحازة لأى طرف وتعمل من أجل السلام.