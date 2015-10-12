الجيش السورى: تحرير 5 بلدات جديدة فى محافظة حماة

أعلنت القوات المسلحة السورية أمس الأحد، أن قوات الجيش حررت 5 بلدات جديدة فى محافظة حماة، عازية ذلك إلى ما وصفته بـ"الإجراءات الفعالة لسلاح الجو الروسى".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن قائد العملية العسكرية فى محافظة حماة "إبراهيم صلاح " قوله إن الجيش السورى بدأ هجومه بعد الضربات الجوية الروسية، وأدى الهجوم إلى مقتل العشرات من المسلحين، وفر آخرون منهم، مؤكدا أن القوات السورية تقترب من حدود محافظة إدلب التى يسيطر عليها المسلحون بالكامل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت فى وقت سابق، أن الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية شنت فى 64 غارة وتمكنت من تدمير 29 معسكرا تدريبيا تعود لتنظيم " داعش "الإرهابى فى ريف حماة .

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