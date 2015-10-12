إحباط محاولة سائق حنطور التنقيب عن الآثار بجوار معبد إدفو شمال أسوان

تمكنت مباحث الآثار بأسوان، أمس الأحد، من إحباط محاولة سائق حنطور، التنقيب عن الآثار داخل منزله القريب من معبد إدفو، بحثاً عن الثراء السريع.

تلقى اللواء علاء السباعى، مدير مباحث شرطة السياحة والآثار، إخطارًا من العميد خالد العيسوى، مفتش مباحث السياحة بأسوان، بوصول معلومات للعقيد أحمد شندى، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، بقيام سائق حنطور يدعى "مصطفى.س"، 50 سنة، بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بالقرب من معبد إدفو الأثرى، شمال محافظة أسوان.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن الرائد محمد عليوة، رئيس مباحث الآثار، والنقيب محمد حافظ، من قوة مباحث إدفو، والقوة المرافقة لهما، من ضبط المتهم، وعثر داخل منزله على حفرة بقطر 1.5 متر، وعمق 8 أمتار، تنتهى بسرداب من الناحية الغربية، وجارٍ تحرير المحضر اللازم