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"الداخلية":مجهولون انتحلوا صفة ضباط واستولوا على أموال مواطن بشركة صرافة

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"الداخلية":مجهولون انتحلوا صفة ضباط واستولوا على أموال مواطن بشركة صرافة "الداخلية":مجهولون انتحلوا صفة ضباط واستولوا على أموال مواطن بشركة صرافة
شكلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فريق بحث من مديرية أمن القاهرة، لملاحقة أشخاص انتحلوا صفة ضباط بمباحث الأموال العامة واستولوا على نحو 3 ملايين جنيه من موظف بشركة صرافة وسرقوا سيارته الملاكى، أعلى كوبرى أكتوبر بمدينة نصر.

كواليس الواقعة بدأت عندما تحرك موظف بشركة صرافة يرافقه سائق سيارة ملاكى، وتوجه لعدة شركات صرافة بمناطق متفرقة بالقاهرة حصل منها على عملات مختلفة بما يعادل 3 مليون جنيه، وأثناء سيره استوقفه مجموعة من الأشخاص، وأكدوا له أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة، واستقل أحدهم السيارة التى بداخلها الأموال وهرب بها، وتحفظ الآخرون على السائق بالقوة فى مكان نائى وهربوا أيضًا.

تحرر محضر بقسم مدينة نصر، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لاستعادة المبلغ والسيارة الملاكى وضبط الجناة.
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مصر 365