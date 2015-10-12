حملات مرورية لرصد متعاطى سائقى أتوبيسات مدارس العاصمة متعاطى المخدرات

أكد العميد سيد عثمان، مدير العلاقات العامة للمرور، أن هناك العديد من الحملات المرورية التى تشنها الإدارة، برئاسة اللواء علاء الدجوى، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة.

وأوضح عثمان فى تصريحاتٍ له أن الهدف من تلك الحملات، الحفاظ على سلامة المواطنين الذين يستقلون الميكروباصات، والسيارات، والأتوبيسات، ولا يدرون أن سائقها يتعاطى المخدرات.

وأضاف مدير العلاقات العامة، أن الأسباب التى تدفع سائقى السيارات لتعاطى المواد المخدرة، غياب دور الأسرة من الآباء، والتوعية لهم بخطورة تلك العقاقير، وغياب رسالة المدرسة.