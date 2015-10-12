بالفيديو: نوال الزغبي تسجن مدير أعمالها على شرفة غرفتها في الطابق 41 بدبي

يبدو أن الملل أصاب النجمة اللبنانية نوال الزغبي خلال وجودها في دبي، فلم تجد أي وسيلة للترفيه عن نفسها سوى اللهو مع مدير أعمالها باسكال مغامس.

وقد نشرت الزغبي على حسابها الخاص على موقع فيس بوك للتواصل الإجتماعي، فيديو لها مع باسكال، يظهرها وهي تسجنه على شرفة غرفتها الواقعة على الطابق الـ 41 في أحد فنادق الإمارات.

وعلقت نوال على الفيديو قائلة: مقلب صغير بمدير أعمالي باسكال حبيت أخرو على موعدو, شو رأيكم؟

يشار إلى أن نوال الزغبي، وصلت أمس السبت إلى دبي لتصوير حلقة جديدة من برنامج "فنان العرب" مع محمد عبده والنجمة أصالة نصري، الذي يعرض على قناة دبي.