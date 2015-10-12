أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: نوال الزغبي تسجن مدير أعمالها على شرفة غرفتها في الطابق 41 بدبي

Google+ Print
بالفيديو: نوال الزغبي تسجن مدير أعمالها على شرفة غرفتها في الطابق 41 بدبي بالفيديو: نوال الزغبي تسجن مدير أعمالها على شرفة غرفتها في الطابق 41 بدبي

الأحد 11-10-2015 17:59

يبدو أن الملل أصاب النجمة اللبنانية نوال الزغبي خلال وجودها في دبي، فلم تجد أي وسيلة للترفيه عن نفسها سوى اللهو مع مدير أعمالها باسكال مغامس.

وقد نشرت الزغبي على حسابها الخاص على موقع فيس بوك للتواصل الإجتماعي، لها مع باسكال، يظهرها وهي تسجنه على شرفة غرفتها الواقعة على الطابق الـ 41 في أحد فنادق الإمارات.

وعلقت نوال على الفيديو قائلة: مقلب صغير بمدير أعمالي باسكال حبيت أخرو على موعدو, شو رأيكم؟

يشار إلى أن نوال الزغبي، وصلت أمس السبت إلى دبي لتصوير حلقة جديدة من برنامج "فنان العرب" مع محمد عبده والنجمة أصالة نصري، الذي يعرض على قناة دبي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات

مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات