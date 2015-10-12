مديرية الصحة بالشرقية تعدم 125 كيلو جرام أغذية فاسدة بمركز فاقوس

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمركز فاقوس، بمديرية الصحة بالشرقية، حملات مكثفة على مصانع ومحلات تداول الأغذية.

وأسفرت الحملة عن إعدام 125 كيلو أغذية تمثلت فى " 95 كيلو فاكهة وخضراوات، 10 كيلو أسماك مملحة "رنجة"، 19 كيلو أغذية مختلفة، و 15 لتر بوظ"، كما حررت الحملات، 10 محاضر جنح صحية.

وجاءت الحملة برئاسة إسماعيل النجار رئيس قسم مراقبة الأغذية وبإشراف الدكتور خالد فوزى مدير الطب الوقائى وجمال محمد السيد رئيس قسم مراقبة الأغذية بالمديرية وشارك فى الحملات كلًا من، خالد المحمدى، محمد أحمد حسين، مفتشا أول الإدارة الصحية بفاقوس، وأحمد محمد إبراهيم أبو

>العلا، فتحى أحمد حسين مفتشا الأغذية.