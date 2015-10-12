بالصور..مظاهرة فنية بـ"أوبرا دمنهور" لاستقبال الفنانة التونسية غالية بن على

فى أمسية فنية رائعة.. استضافت دار أوبرا دمنهور الفنانة التونسية غالية بن على، لأول مرة لتقديم أشهر أغانيها التى تألقت بها خلال مشوارها الحافل.

وقدمت الفنانة التونسية الملقبة بـ"الهرمونيكا" عددًا من الأغانى التراثية والصوفية المميزة؛ منها "دام دائماً، فى دين الحب، باسط الطرقات، قدك المياس"، كما قدمت أغنية "ألف ليلة وليلة لأم كلثوم، ويا مسافر وحدك لعبد الوهاب، ولامونى اللى غاروا منى، من الفلكلور التونسى".

وقد تفاعل الجمهور مع الحفل بشكل غير مسبوق، ولم يكتف بالأغانى المقدمة فقط بل أنتظر خروج الفنانة التونسية، من المسرح ليشعل دار الأوبرا بمظاهرة حب لها دامت لفترة طويلة، كما تسابق الجمهور للتصوير معها .

يذكر أن غالية بن على ولدت عام 1968 لعائلة فنية فى بروكسل وفى سن الثالثة انتقلت برفقة عائلتها للعيش فى جنوب تونس، ومنذ نعومة أظفارها، عاشت غالية فى عالم غنى بالأنماط الموسيقية والشعرية المتنوعة، من الأغانى الفرنسية، والأعمال الموسيقية الهندية والمصرية، والأنغام السورية والعراقية، إلى الترتيل القرآنى وأشعار أغانى أم كلثوم. تغنى غالية بإحساس مفعم قوى وتعبير رائع، وبصوت يخترق أعماقك، وإضافة إلى نشاطها الغنائى، تنشط غالية فى عالم الرقص، والتمثيل وفن النحت.

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