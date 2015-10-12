بالصور.. مرشح بالإسكندرية يضع صور دعايته الانتخابية على سيارات القمامة
قام أشرف رشاد عثمان نجل رجل الأعمال رشاد عثمان ومرشح حزب "مستقبل وطن" عن دائرة مينا البصل بالاسكندرية، بشن حملة لرفع القمامة من الدائرة الانتخابية، كإحدى الخدمات التى يقدمها لأهالى الدائرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقام المرشح بوضع صوره على سيارات رفع القمامة، والتى قامت برفع كميات كبيرة من المخلفات بنطاق الدائرة الانتخابية، مؤكدا على أنه سيواصل حملة رفع المخلفات والقمامة، حفاظا على الصحة العامة لأهل الدائرة.
وقام المرشح بوضع صوره على سيارات رفع القمامة، والتى قامت برفع كميات كبيرة من المخلفات بنطاق الدائرة الانتخابية، مؤكدا على أنه سيواصل حملة رفع المخلفات والقمامة، حفاظا على الصحة العامة لأهل الدائرة.
>
>