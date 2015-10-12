أخبار عاجلة

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مرشح بالإسكندرية يضع صور دعايته الانتخابية على سيارات القمامة

Google+ Print
قام أشرف رشاد عثمان نجل رجل الأعمال رشاد عثمان ومرشح حزب "مستقبل وطن" عن دائرة مينا البصل بالاسكندرية، بشن حملة لرفع القمامة من الدائرة الانتخابية، كإحدى الخدمات التى يقدمها لأهالى الدائرة.

وقام المرشح بوضع صوره على سيارات رفع القمامة، والتى قامت برفع كميات كبيرة من المخلفات بنطاق الدائرة الانتخابية، مؤكدا على أنه سيواصل حملة رفع المخلفات والقمامة، حفاظا على الصحة العامة لأهل الدائرة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365