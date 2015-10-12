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"المؤتمر" بسوهاج ينظم مؤتمرا اليوم بجرجا لدعم مرشحة الحزب

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"المؤتمر" بسوهاج ينظم مؤتمرا اليوم بجرجا لدعم مرشحة الحزب "المؤتمر" بسوهاج ينظم مؤتمرا اليوم بجرجا لدعم مرشحة الحزب
قال خالد مهران، أمين حزب المؤتمر بسوهاج، إن الحزب ينظم مؤتمرًا اليوم الاثنين بمركز جرجا، لدعم سهام موريس، المرشحة عن دائرة المركز.

وأضاف مهران فى تصريحاتٍ له، أن المؤتمر سوف يحضره اللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، والمستشار حسين أبو العطا، نائب رئيس الحزب، والمستشار عبد الحكيم شداد، المستشار القانونى للحزب، والدكتور أحمد إدريس، أمين عام شئون العضوية بالحزب.

وأكد مهران، أن الحزب يواصل دعمه للمرشحين من خلال عقد المؤتمرات بصفة مستمرة، للتنافس على الفوز بالمقاعد فى جميع مراكز المحافظة.

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