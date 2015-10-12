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محافظ الفيوم: المغرضون استغلوا فيديو حديثى مع أهالى "سنورس" ضد المرأة

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محافظ الفيوم: المغرضون استغلوا فيديو حديثى مع أهالى "سنورس" ضد المرأة محافظ الفيوم: المغرضون استغلوا فيديو حديثى مع أهالى "سنورس" ضد المرأة
قال المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، إنه لم يقصد التقليل من شأن المرأة عندما قال جملة: "لما الرجالة تتكلم الستات تسكت"، عندما كان يدير حوارا عشوائيا فى الشارع عندما وقعت مشكلة فى إحدى القرى التابعة لمركز سنورس على خلفية قطع الطريق، وتابع :"المرأة نصف المجتمع.. وأنا لن أعتذر لأننا اتربينا على أدب الحوار.. كنت أعمل على حل مشكلة مع الأهالى اللى قطعوا الطريق اعتراضا على توصيل الغاز قبل الصرف الصحى".

وأضاف "مكرم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "on tv"، أن الواقعة كانت فى تمام الساعة الثانية صباحا واستمر الحوار مع الأهالى لمدة 45 دقيقة، وتابع :" كان من بين المتواجدين سيدة يتجاوز عمرها 70 عاما تدخلت فى الحوار أكثر من مرة وطلبت منها الصمت ولكنها لم تمتثل فقلت لها هذه الجملة".

وشدد على أن هناك مغرضين التقطوا هذا الفيديو وعملوا على ترويجه لإثارة وبث الفتن.

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مصر 365

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