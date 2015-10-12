وزير الثقافة يصل الأقصر اليوم ويتفقد أعمال ترميم قريم حسن فتحى التاريخية

يصل محافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، حلمى النمنم وزير الثقافة، لتنظيم جولات داخلية، إذ يتوجه ظهرًا إلى مدينة القرنة، لتفقد قرية حسن فتحى، والتى تُرَمَّم حاليًا، من قِبَل وفد من منظمة "اليونيسكو" ووزارتى الثقافة، والآثار.

ومن المقرر أن يرافق وزير الثقافة خلال جولات اليوم كل من، الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة وسعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى.

وتتضمن جولة الوزير افتتاح لقصر ثقافة إسنا، وخلال فعاليات الإفتتاح تقديم عرض فنى لفرقة الأقصر للآلات الشعبية، يلى ذلك افتتاح معرض فنى تشكيلى وورش فنية، الجدير بالذكر أن تكلفة القصر من صندوق التنمية الثقافية، ويقع على مساحة 1800 متر تطل على نهر النيل، يتكون من طابقان، الأولى يضم مكتبتان للصغار والكبار، وقاعة لتعليم الأطفال قبل سن المدرسة، أما الطابق الثانية فيضم قاعات "كمبيوتر، ندوات ومحاضرات"، إلى جانب مسرح صغيرة.