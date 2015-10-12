14 فائدة تغير حياتك لو مارست رياضة بانتظام..أهمها زيادة القدرة الجنسية

"الرياضة أسلوب حياة" .. "غير حياتك ومارس رياضة "، هذه الشعارات المتداولة بين الناس التى تشجع البعض على ممارسة الرياضة بانتظام، أو يستخدمها البعض الآخر مجرد شعارات لا يعمل بها، وإذا كنت من هذا الفريق الأخير فلعلك إذا عرفت الفوائد الصحية التى تترتب على ممارسة الرياضة بانتظام تغير من رأيك وتصبح هذه الشعارات واقعًا فعليًا فى حياتك.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن ممارسة الرياضة من أهم العادات التى ينصح باكتسابها والاعتياد عليها بهدف الحفاظ على الصحة العامة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض.

وأضاف حلمى أن هناك العديد من الفوائد التى يحصل عليها الجسم عند اعتياده على ممارسة الرياضة بانتظام، يعرضها استشارى السمنة والنحافة، وهيى

>1- الحفاظ على صحة ونشاط وتقوية عضلة القلب، والحد من الإصابة بالسكتات القلبية.

>2- الحد من التعرض للجلطات فى الجسم نتيجة لتنظيم نسبة الكولسترول فى الدم.

>3- تنظيم نسبة الضغط .

>4- تنظيم نسبة السكر.

>5- من يعانى من مشاكل الظهر عليه ممارسة الرياضة حتى يستطيع التخلص من هذه الآلام.

>6- تقوية العظام والمفاصل والحد من الإصابة بهشاشة العظام.

>7- تحد من ظهور التجاعيد ومشاكل البشرة وعلامات التقدم فى العمر، لأنها تساهم فى شد الجلد.

>8- تقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بالأمراض المناعية.

>9- النوم بطريقة جيدة.

>10- التخلص من الشخير.

>11- تحسين الحالة النفسية.

>12- التنفس بشكل جيد.

>13- زيادة الطاقة الجنسية.

>14- تقليل فرص التعرض للموت المفاجئ.