للكوافير.. أمراض بتهددك و10 نصائح لحمايتك من العدوى

"الكوافير" مهنة المحترفات فى تجميل الأنثى، وإبراز معالم جمالها، ولكن، قد تصبح مهنة ناقلة للعدوى، وتكون "الكوافير" عرضة للإصابة ببعض الأمراض.

وعن هذه المهنة، يحدثنا الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، ناصحا كل من تمتهن مهنة التجميل، بضرورة اتباع الإجراءات الصحية والوقائية أثناء تأدية عملها، حتى لا تعانى انتقال بعض الأعراض المرضية والعدوى لها.

وأشار أيمن إلى أن الكوافيرات هن الأكثر عرضة لانتقال العدوى الجلدية، نتيجة استخدامهم أيديهن دون عازل فى تنظيف الوجه والعناية بالشعر وغيرها من المهام، التى تلامس فيها بشرة مريضة بالبثور، أو الدمامل، أو الأمراض الأخرى كالتينيا وغيرها، قد يجعلهن عرضة أيضا لأخطارها.

وتابع أيمن موضحا أن الكثير من الإجراءات الصحية يمكن للكوافير أن تقى بها نفسها من العدوى:

1. ارتداء القفاز الطبى أغلب الوقت، وفى بعض المهام التى تقوم بها، كصبغ الشعر، وعمل ماسكات للسيدات، وتغييره بعد عدة ساعات، حتى لا تنتقل من خلاله العدوى لها أو لغيرها.

>2. غسيل اليدين قبل وبعد مزاولة المهام اليومية أمر فى غاية الأهمية.

>3. يفضل آلا تتعاملين مع السيدات اللاتى تعانين عدوى جلدية، كالتينيا الظاهرة، أو الحبوب والبثور الظاهرة.

>4. استعينى على الدوام بمطهر للأيدى، تستخدميه بعد غسيل يديك وتجفيفها جيدا، وأفركى الصابون المستخدم فى غسيل اليدين لفترة لا تقل عن الـ40 ثانية، وبعدها نظفى يديك بالماء، ومرة أخرى بالمطهر.

>5. المناديل المبللة والجافة ليست كافية لتنظيف يديك، فاجعليها وسيلة مساعدة بين الحين والآخر.

>6. تقليم أظافرك، وتنظيفها جيدا، نهاية كل يوم سبب فى وقايتك من الفطريات التى تنتقل عبر الأصابع وتحت الأظافر.

>7. اهتمى بدهان يديك يوميا ليلا بالليمون، وغسلها ودهانها بزيت الزيتون واللوز الحلو أيضا، حتى لا تعانين جفاف الجلد الناتج عن كثرة تنظيفها.

>8. احترسى من الأدوات الحادة التى قد تستخدميها، كالموس، أو الملقاط، أو المقص، خاصة إذا كنت مريضة سكر تصابين بجروح غائرة، ولذا فارتداء القفاز ضرورى.

>9. عليك تنظيف الأدوات التى تستخدمينها فى عملك جيدا بين كل سيدة وأخرى بالمياه الدافئة، وتجفيفها جيدا، ولا تستخدمى لنفسك سوى أدواتك الخاصة.

>10. اهتمى بنظافة الكوافير ذاته، من أرضيات وأدوات وكراسى، لأنها بيئة غنية بالبكتيريا والفطريات.