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انطلاق ثانى قطارات الـ"VIP" باتجاه محافظات الصعيد

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انطلاق ثانى قطارات الـ"VIP" باتجاه محافظات الصعيد انطلاق ثانى قطارات الـ"VIP" باتجاه محافظات الصعيد
انطلق مساء أمس الأحد، ثانى قطار VIP خطوط الوجه القبلى (القاهرة- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان) والعكس.

وتحرك القطار أمس من محطة برمسيس الساعة 11.5مساء، حيث قررت الهيئة تشغيل القطار الثانى بالصعيد والثالث على مستوى الهيئة بنظام VIP، للجمهور بين القاهرة وأسوان وبالعكس، كتشغيل تجريبى، لينطلق القطار من القاهرة 23.05 أيام الأحد والثلاثاء والخميس ويصل أسوان صباح اليوم التالى.

وأسعار التذاكر تتضمن القاهرة- أسيوط درجة أولى 135 جنيها درجة ثانية 85 جنيها، والقاهرة- سوهاج درجة أولى 155 جنيها درجة ثانية 95 جنيها.

وتبلغ قيمة تذكرة القاهرة - قنا درجة أولى 185 جنيها درجة ثانية 110 جنيهات، والقاهرة- الأقصر درجة أولى 195 جنيها درجة ثانية 115 جنيها، والقاهرة- أسوان درجة أولى 235 جنيها درجة ثانية 135 جنيها.

القطار يعتبر الثالث ضمن عقد الـ212 عربة مكيفة المتعاقدة عليها هيئة السكة الحديد مع مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع بقيمة 2.2 مليار جنيه.


>- بدء تنفيذ مشروع تطوير محطة قطارات السكة الحديد فى دمنهور

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مصر 365

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