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مصطفى بكرى من أسوان: "اللى مش عاجبوا جيشنا وشرطتنا وقضاءنا يروح إسرائيل"

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مصطفى بكرى من أسوان: "اللى مش عاجبوا جيشنا وشرطتنا وقضاءنا يروح إسرائيل" مصطفى بكرى من أسوان: "اللى مش عاجبوا جيشنا وشرطتنا وقضاءنا يروح إسرائيل"
أكد مصطفى بكرى، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب "، أن الشعب المصرى لن يتم خداعه فى الانتخابات البرلمانية، كما لن يستطيع أحد تقسيمه أو تفريقه، قائلا:"كل المصريين كيان واحد وجسم واحد ودم واحد"، وعلق قائلاً "اللى مش عاجبوا جيشنا وشرطتنا وقضاءنا يروح إسرائيل".

وأوضح مصطفى بكرى، خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر القائمة، بمدينة كوم أمبو، مساء الأحد، أن الإخوان حاولوا استبدال الدولة بالجماعة، وسعوا من خلال برلمانهم وأعضائه، إلى تدمير البلد ونشر الإلحاد والمتاجرة بالدين.

وأضاف "بكرى"، أن الخمس سنوات الماضية مضت على الشعب المصرى ظلاما وخوفا، مؤكدا ثقته فى الله بأن مصرسوف تنجح فى عبور الأزمة وإخماد نار الفتنة بأيادى شعبها العظيم.


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