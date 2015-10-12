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حملة جديدة لمقاطعة أفلام "السبكى" تتصدر موقع "تويتر"

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تصدر هاشتاج "قاطعوا أفلام السبكى"، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فى حملة جديدة ضد أفلام المنتج أحمد السبكى عقب المشادة الكلامية التى وقعت، أمس الأحد، بين المنتج أحمد السبكى والإعلامى وائل الإبراشى، وسبه الأخير بلفظ خارج على الهواء.

وتناول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قضية أفلام المنتج السبكى، والذى يسيطر على سوق السينما فى الفترة الأخيرة، عقب الخلاف الواقع بين أحمد السبكى والإبراشى، لافتين إلى أن أفلامه قد تُنتِج أجيالاً تَضُر بالمجتمع، فى حين دافع آخرون عنه بدعوى أن هذه الأفلام ما هى إلا انعكاس للواقع، وأن أفلامه هى ما تنعش سوق السينما، الذى يحتضر فى - على حد قولهم.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>فيديو "اليوم السابع" يتسبب فى سيل بلاغات ضد "السبكى".. والدة الطفلة "آيات": بنتى مبتخرجش من البيت وتأثرت بفيلم "عبده موتة".. وأمين "شياخة الدويقة" ردا على اتهامه بأنه مؤجر:سأقاضيه بتهمة التشهير

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مصر 365

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