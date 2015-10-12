مدن جامعة القاهرة: تسكين 400 طالب وطالبة من الحاصلين على امتياز حتى الآن

قال مصطفى جمعة، المسئول عن التسكين بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، إن عدد الطلاب الذين أنهوا إجراءات التسكين وتسلموا غرفهم السكنية وصل إلى 400 طالب وطالبة من الحاصلين على تقدير امتياز.

وأضاف مصطفى جمعة، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه يتوجب على الطالب إبلاغ المشرف على السكن أو إدارة التغذية بالمطعم المركزى أو إدارة الكمبيوتر، برغبته فى الحصول على الوجبة اليومية من عدمه، مشيرًا إلى أنه فى حالة تسجيله للحصول على الوجبة وعدم تسلمها سيدفع غرامة قدرها 15 جنيهًا كتعويض عن إهدار المال العام.

- تسكين 250 طالباً فى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة

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