وزير الأوقاف: الجيش فى الجبهة يحتاج لآخر من العاملين المنتجين بالداخل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية العمل والإنتاج وتضافر سائر الجهود الوطنية للرقى بالوطن والتقدم به إلى مصاف الدول المتقدمة فى جميع المجالات، معربًا عن أمله فى غدٍ أفضل لمصر والمصريين جميعًا.

جاء ذلك خلال محاضرته التى ألقاها بالهيئة العربية للتصنيع، مساء أمس، مشيدًا بما تقوم به من إسهامات متميزة فى خدمة الاقتصاد المصرى.

كما شدد وزير الأوقاف، على أن الجيش فى جبهة القتال يحتاج لجيش آخر من العاملين المنتجين الوطنيين بالداخل للإمداد بالمعدات والسلاح والعتاد وسائر احتياجات الجند، فعلى الجميع التعاون والتكاتف والوقوف صفاً واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة وقواتنا المسلحة الباسلة التى تسهر على حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.