شيرين معتذرة عن خلع حذائها بـ"the voice":"أنا كنت بتعامل مع زرار"

تقدمت المطربة شيرين عبد الوهاب، باعتذار عن واقعة خلع حذائها فى برنامج اكتشاف الأصوات "أحلى صوت the voice"، كما شكرت جمهورها على تهنئتها بعيد ميلادها.

ونشرت شيرين تسجيل صوتى لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قالت فيه "أنا عايزة أشكر كل الجمهور على إللى عملوه يوم عيد ميلادى ألف شكر ليكم، وكمان عايزة أقدم اعتذار رسمى لكل الوطن العربى على موضوع الحذاء، بس أنا بتعامل مع زرار، أكيد انتوا حابين تشوفنى فى أحسن صورة، وحابين دايمًا تشوفنى مبغلطش، وأكيد أنتوا صح وأنا اللى غلط، وأنا آسفة مرة كمان".

بالفيديو والصور..على الفيس بوك.. شيرين وأطاطا "مايفرقوش كتير عن بعض"