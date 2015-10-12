الشرعيـة على بعـد كيلوات مـن المخـا

شهدت مدينة تعز أمس اشتباكات عنيفة في مختلف جبهات القتال بالتزامن مع الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها مليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في المخا، وشهدت كل من صاله والجحملية وثعبات وكلابة والاربعين والدحي والبعرارة اشتباكات هي الاعنف بين رجال المقاومة وميليشيات الحوثي وصالح وسط قصف متبادل وعنيف من قبل الحوثيين وقوات صالح على مواقع المقاومة والاحياء السكنية المتفرقة، ويتزامن هذا مع غارات لطيران التحالف استهدفت مواقع المليشيات في كل من القصر الجمهوري وصاله والدفاع الجوي في مدينة النور ومعسكر المطار القديم وموقع بالقرب من مدينة الصالح. هذا فيما شن طيران التحالف وطائرات الاباتشي قصفا مكثفا ومركزا على مدينة المخا التي نزح معظم السكان منها.

وذكرت مصادر عسكرية ومحلية أن قوات الجيش الوطني والتحالف أصبحت على بعد قرابة 7 كلم من مدينة المخا، وأن تعزيزات عسكرية وصلت الى ذباب ضمن الاستعدادات لاقتحام المدينة والسيطرة عليها وتخليصها من قبضة المليشيات الحوثية والتابعة لصالح، وكان التحالف قد اصدر تعليمات بمنع اقتراب السفت من ميناء المخا والحديدة. هذا فيما شهدت منطقة الاحيوق بمديرة الوزاعية اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة والحوثين وقوات صالح وتمكنت المقاومة من السيطرة على جبل المشرف المطل على محافظة لحج الجنوبية.

وكان 35 من مليشيات الحوثي وصالح قتلوا واصيب 42 اخرين السبت في قصف لطيران التحالف و مواجهات مع المقاومة في مناطق متفرقة من تعز.

كما قتل ثلاثة واصيب 23 من رجال المقاومة فيما قتل 2 واصيب 24 اخرين من المدنيين في قصف عشوائي للحوثيين وقوات صالح على الاحياء السكنية في تعز. ومن بين قتلى الحوثيين وقوات صالح 6 قتلى و10 جرحى في كمين للمقاومة في مقبنة كانت في طريقها الى المخا. فيما قتل 17 واصيب 12 واسر 10 اخرين في مواجهات في منطقة الاحيوق في الوازعية. هذا وجددت مقاتلات التحالف، امس الأحد قصفها على مواقع ومعسكرات موالية للحوثيين و صالح في العاصمة صنعاء.

وذكر شهود عيان ان أكثر من 10 غارات شنتها الطائرات واستهدف مخازن أسلحة في جبال النهدين ودار الرئاسة. كما شن الطيران غارات متتالية على معسكر اللواء 26 حرس جمهوري سابق في منطقة السوادية بمحافظة البيضاء.

هذا فيما اقتحمت ميليشيا الحوثيين وصالح، في وقت متأخر من مساء السبت، الكلية البحرية بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وقال مصدر في قيادة المنطقة العسكرية الخامسة إن مليشيا الحوثي وصالح اقتحمت الكلية البحرية وأقدمت على نهب محتويات المخازن من أسلحة خفيفة ومتوسطة. من جانب اخر نظم العشرات من أطفال مدينة تعز (وسط اليمن) التي تتعرض لحصار خانق من قِبل المسلحين الحوثيين وقوات صالح السبت، وقفة احتجاجية ضد الجرائم التي يتعرضون لها إثر العمليات المسلحة المستمرة. وندد الأطفال في الوقفة بعمليات القصف المدفعي والصاروخي المستمر على الأحياء السكنية، وعمليات القنص التي يقف وراءها قناصة حوثيون استهدفت مدنيين في الأحياء والشوارع العامة. وقال بيان صادر عن الوقفة ان 155 طفل قتلوا واصيب 615 اخرين في تعز منذ اندلاع المواجهات في المدينة في ابريل الماضي.

واستنكر الأطفال صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان عن الانتهاكات التي تتعرض لها المدينة.ورفع الأطفال شعارات ويافطات صغيرة تعبر عن مطالبهم، بالإضافة لصور تخلد قرنائهم واصدقائهم من الأطفال الذين سقطوا خلال عمليات القصف والقنص. وتعيش مدينة تعز وضعاً مأساوياً مع انعدام الماء الصالح للشرب والذي يأتي من خارج المدينة، بعدما منع الحوثيون ادخاله إلى المدينة، مما دفع السكان إلى شرب ماء الابار الجوفية والتي تتسم بملوحتها الكبيرة والتي تقدر ب»1700 °»، وهي نسبة عالية تتجاوز قدرة محطات التحلية على انقاذ السكان. وناشد الأهالي الحكومة الشرعية والتحالف إلى انقاذ المدينة من الجوع والعطش، بعد منع ادخال المياه، والمستلزمات الضرورية، بالتزامن مع وضع مأساوي تعيشه المستشفيات والتي اغلقت معظمها بسبب انعدام المواد الطبية.