خادم الحرمين يصل إلى الرياض قادماً من جدة

وصل - بحفظ الله ورعايته - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس إلى الرياض، قادماً من جدة. ولدى وصول الملك المفدى مطار قاعدة الرياض الجوية، كان في استقباله - أيده الله - عند سلم الطائرة، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بالمطار، صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أَمير منطقة جازان، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، ومعالي رئيس مجلس الشورى، وأصحاب الفضيلة والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد وصل في معية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل في معيته - رعاه الله - معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي المكلف الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق، ومعالي رئيس الحرس الملكي المكلف الفريق أول حمد بن محمد العوهلي، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

وكان خادم الحرمين قد غادر جدة مساء أمس ، متوجهاً إلى الرياض. وكان في وداعه - أيده الله - بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الامير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان العبدالله الفيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الامير متعب بن سعود بن سعد ، وصاحب السمو الامير فيصل بن سعود بن محمد ، وصاحب السمو الملكي الامير تركي العبدالله الفيصل ، وصاحب السمو الامير سعود بن سعد بن محمد، وصاحب السمو الامير فهد بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الامير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلطان العبدالله الفيصل، وصاحب الملكي عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق ، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ، وأصحاب السمو الأمراء ، والمعالي الوزراء ، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين عند باب الطائرة ، صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة .