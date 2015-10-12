فالس يبدأ زيارة للمملكة «اليوم» على رأس وفد وزاري واقتصادي كبير

يترأس رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الوفد الرسمي الذي يزور المملكة برفقة وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، لوران فابيوس، وزير الدفاع، جان إيف لودريان، ووزير الدولة المسؤول عن العلاقات مع البرلمان السيد جان ماري لوغوان، ووزير الدولة المسؤول عن النقل والبحار والصيد، السيد آلان فيداليس، وحوالي ١٠٠ من كبار رؤساء الشركات.

وتأتي الزيارة بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال الفرنسي - السعودي الثاني وبمناسبة التئام الاجتماع الثاني للجنة المشتركة الفرنسية - السعودية في الرياض بتاريخ ١٢ - ١٣ أكتوبر ٢٠١٥. وسيتشرف الوفد الرسمي بمقابلة كبار المسؤولين في الدولة.

وخلال الزيارة سيفتتح رئيس الوزراء مانويل فالس وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منتدى الأعمال الفرنسي - السعودي الثاني، الذي يشارك فيه عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسيين والسعوديين.

وسيترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزير الشؤون الخارحية والتنمية الدولية، لوران فابيوس الاجتماع الثاني للجنة الفرنسية - السعودية المشتركة لتنفيذ التعاون الاقتصادي. وستشكل فرص تنمية العلاقات المتميزة بين فرنسا والمملكة وتعزيز الروابط الثنائية الأهداف الرئيسية لهذين الحدثين المهمين. وتعقد فرنسا والمملكة، منذ سنوات عديدة، علاقات اقتصادية وثيقة، بلغت تبادلاتهما التجارية ١٠ مليارات يورو عام ٢٠١٤م، وتعتبر المملكة هي أول مصدر نفط نحو فرنسا وفرنسا هي المستثمر الثالث الأجنبي في المملكة، مع استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ قيمتها حوالي ١٥،٥ مليار دولار، وهناك حوالي ٨٠ شركة فرنسية تعمل في المملكة حالياً.

وتنطلق فعاليات جلسات منتدى فرص الأعمال السعودي – الفرنسي صباح غدا الثلاثاء في فندق ريتزكارلتون بالرياض. وتبدأ الفعاليات بالجلسة الصباحية التي يتحدث فيها كل من الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط.

كما يشارك في الجلسة لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، وباتريس كين الرئيس التنفيذي لشركة تاليس، والمهندس سالم سعيد آل عائض الرئيس التنفيذي لشركة السيف للمقاولات الهندسية، والدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية.

وتتناول محاور الجلسات الرئيسية: الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة والأعمال الزراعية، والاستثمار المالي والمصرفي، وتنفيذ الشراكة النووية السعودية - الفرنسية.