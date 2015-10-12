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ولي ولي العهد للرئيس بوتين: «جنيف 1» أساس لحل الأزمة في سورية

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ولي ولي العهد للرئيس بوتين: «جنيف 1» أساس لحل الأزمة في سورية ولي ولي العهد للرئيس بوتين: «جنيف 1» أساس لحل الأزمة في سورية

    عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اجتماعاً أمس مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمدينة سوتشي، نقل خلاله تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى فخامته، كما تم بحث أبرز المستجدات الدولية والإقليمية وتطورات الأوضاع على الساحة السورية.

وأكد سمو ولي ولي العهد خلال الاجتماع حرص المملكة العربية على تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وموقفها الداعم لحل الأزمة السورية على أساس سلمي، وفقاً لمقررات مؤتمر جنيف (1)، وبما يكفل إنهاء ما يتعرض له من مآس على يد النظام السوري، وتلافي استمرار تداعيات هذه الأزمة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.

فيما حضره من الجانب الروسي معالي وزير الخارجية سيرجي لافروف، ومعالي وزير الدفاع سيرجي شايقو، ومعالي وزير الطاقة الكسندر أوشاكوف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل ديميتروف.

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