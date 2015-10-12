قصف موكب البغدادي.. وغموض حول مصيره

أعلن مصدر عسكري عراقي أمس الاحد استهداف موكب زعيم تنظيم (داعش) أبوبكر البغدادي أثناء توجهه الى اجتماع في منطقة الكرابلة على الحدود العراقية - السورية.

وأفاد بيان لخلية الاعلام الحربي "تمكنت طائرات القوة الجوية من قصف موكب المجرم الارهابي أبوبكر البغدادي أثناء تحركه الى منطقة الكرابلة لحضور اجتماع لقيادات تنظيم داعش".

واشار الى ان العملية جرت "وفق معلومات استخباراتية دقيقة من قبل خلية الصقور و"بالتنسيق المباشر مع قيادة العمليات المشتركة.

واكد "قصف مكان الاجتماع وقتل وجرح الكثير من قيادات التنظيم" موضحا ان "وضع المجرم البغدادي ما يزال مجهولاً حيث تم نقله محمولا".

وأفادت الخلية انها ستقوم "بنشر اسماء قتلى التنظيم الارهابي في هذه العملية لاحقا".

بدوره اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن ان الضربة كانت ظهر السبت، وتبعد بلدة الكرابلة التابعة لمدينة القائم خمسة كليومترات عن الحدود السورية.

وتتزامن هذه العملية مع اعلان القوات العراقية احكام الطوق على مدينة الرمادي من جميع الجهات واستعادة عدد من مناطقها.

يشار الى ان اغلب مدن الانبار، اكبر المحافظات من حيث المساحة، سقطت بيد التنظيم المتطرف الذي يفرض سيطرته على الحدود العراقية السورية منذ نحو عام.