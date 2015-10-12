طاهر يرد: لن أصالح رئيس الزمالك إلا لو اعتذر.. ولن أنزل لمستوى السباب معه

فتح محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ملف التصالح المعروض عليه مع قائد القلعة البيضاء مرتضى منصور.

ورد طاهر عبر قناة CBC حين تم سؤاله عن عدم مصافحة علاء عبد الصادق حين كان رئيسا لقطاع الكرة في الأهلي على رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وقال منفعلا: "تريدون أن نتحدث عن ملف رئيس الزمالك. حسنا فلنفعل ذلك".

وأفصح "ولماذا لم يتحدث أحد حين تمت إهانة رئيس الأهلي بالأم وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من الموظفين بالأهل؟".

وتابع "سنتجه للقضاء. لكننا لن ننزل إلى هذا المستوى في التعامل مع أي كيان. لكن يظل السؤال: لماذا لم تتحدثون عما حدث؟".

وتابع "لماذا لا تتحدثون عن إهانة رئيس الزمالك لعلاء عبد الصادق. قال عنه إخوان، ويملك 300 مليون جنيه. لماذا؟".

وأضاف "تتعاملون كأن شيئا لم يكن من جانب الطرف الأخر!".

وأكمل "أن يهان الأهلي ولا يرد عليه. فهذا يحدث للحفاظ على قدر النادي".

واستدرك "ولو لم أكن رئيسا للأهلي، لعرفت جيدا كيف أخذ حقي".

ثم كشف طاهر عن أنه لفت نظر علاء عبد الصادق في تلك الواقعة، قبل أن يرحل الأخير.

المصافحة

سأل فتحي سند الصحفي الشهير "هل مستعد لمصافحة مرتضى منصور في السوبر يوم الخميس المقبل؟".

فأجاب طاهر "ولماذا لا. لكني لن أصالحه إلا لو اعتذر".

وأتم "بدلة رئيس الاهلي تمنعني من النزول لمستوى تبادل السباب مع رئيس النادي".

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